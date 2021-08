L’Inter studia le mosse giuste sul calciomercato per completare l’attacco. Le ultime notizie su Alexis Sanchez potrebbero condizionare le entrate

L’Inter è all’inizio di una vera e propria rivoluzione in attacco durante quest’estate bollente di trattative. I nerazzurri hanno perso Romelu Lukaku e visto l’arrivo di Edin Dzeko per tentare di colmare il vuoto lasciato dal bomber belga. Un vuoto che sul calciomercato andrà ulteriormente attenuato tramite l’arrivo di un altro attaccante.

Almeno uno, dato che le condizioni di Alexis Sanchez continuano a destare non poca preoccupazione nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il cileno ha riportato un infortunio al polpaccio che non gli dà tregua. Oggi è scattato un nuovo allarme, direttamente da Pablo Milad, presidente dell’ANFP. Ai microfoni di ‘Adn Radio’ è stato chiaro circa la presenza di Sanchez nelle prossime partite della Nazionale cilena: “Sarà difficile contare su Alexis, ha un infortunio piuttosto complicato, speriamo che possa arrivare qui in tempo ma la situazione è seria”.

Calciomercato Inter, da Sanchez a Insigne: cosa può cambiare

Se come prima punta l’Inter sta cercando un calciatore più completo e fisico, le condizioni e la poca continuità di Sanchez potrebbero indurre i nerazzurri a un nuovo scenario sul calciomercato. Se ci fossero margini per l’addio del cileno, allora la Beneamata potrebbe davvero concretizzare l’assalto a Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli è valutato sui 25 milioni di euro, l’Inter potrebbe tentare di abbassare il prezzo a un anno dalla scadenza del contratto. Uno scenario da tenere in considerazione per l’italiano che potrebbe rinforzare il parco offensivo nerazzurro con caratteristiche