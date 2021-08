Affare in dirittura d’arrivo: accordo raggiunto, domani sarà in città per le visite mediche e la firma con il nuovo club

E’ stato a lungo nel mirino dell’Inter, poi è diventato anche obiettivo principale del Napoli di Spalletti. Alla fine per Emerson Palmieri è arrivato il giorno della decisione: niente ritorno in Serie A per il terzino italo-brasiliano che lascerà il Chelsea per intraprendere una nuova avventura al Lione.Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come conferma ‘L’Equipe’, l’ex Roma ha deciso di accettare l’offerta del club francese dopo l’intesa tra la società transalpina e i Blues. Prestito secco per Emerson Palmieri che domani è atteso in Francia per le visite mediche e la firma sul contratto.

Calciomercato Inter e Napoli, Emerson Palmieri al Lione: è fatta

Il calciatore, reduce da Euro 2020 vinto con l’Italia, potrebbe già debuttare nel campionato francese domenica contro il Clermont. Questa è l’intenzione del tecnico Bosz che potrà diventare realtà se il terzino riuscisse a completare tutte le formalità domani. Niente Serie A quindi per Palmieri che è pronto a ritagliarsi lo spazio non avuto al Chelsea in Ligue 1 con il Lione.