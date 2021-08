Calciomercato Inter, solo 3 milioni di euro | Offerta rifiutata!

Calciomercato Inter: offerta al ribasso per Luka Jovic. Arriva il rifiuto del Real Madrid. L’indiscrezione e le ultime sull’attacco nerazzurro

Continua la ricerca di un nuovo attaccante in casa Inter dopo il sacrificio di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro è intenzionato a fare un altro acquisto insieme a Dzeko e in prima fila ci sono i nomi di Correa e Zapata. Come raccontato da Calciomercato.it, il bomber dell’Atalanta vuole l’Inter e i suoi agenti sono arrivati in Italia per lavorare al trasferimento. Marotta monitora anche la situazione di Insigne, mentre un altro nome circolato è quello di Luka Jovic. Il serbo è in uscita dal Real Madrid: ecco l’indiscrezione proveniente dalla Spagna. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter: “Zapata la priorità in attacco”

Calciomercato Inter, l’offerta per Jovic | Rifiuto del Real Madrid

I ‘Blancos’ sono disposti a cedere l’attaccante serbo ed ascoltano offerte. Una sarebbe arrivata proprio dall’Inter: secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, il club nerazzurro avrebbe offerto 3 milioni di euro per l’ex Eintracht Francoforte. Una proposta ritenuta troppo bassa da Florentino Perez e subito rispedita al mittente. Il 23enne è in scadenza di contratto nel 2025 e valutato dai ‘Blancos’ almeno 15-20 milioni di euro. L’Inter è dunque avvisata.