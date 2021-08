In casa Fiorentina è fatta per l’addio di Kouame, bomber diretto all’Anderlecht, con il quale sosterrà domani le visite mediche

La Fiorentina saluta Christian Kouame. Come riporta ‘Sky Sport’, l’ivoriano sarebbe ormai a un passo dal diventare il nuovo attaccante dell’Anderlecht. Sia il giocatore che la società di Commisso avrebbero infatti trovato l’accordo con la squadra belga per il prestito secco di un anno da 1 milione di euro. Domani sono previste le visite mediche in Belgio. Classe 1997, per Kouame si tratterà della prima esperienza all’estero dopo aver vestito le maglie di Sassuolo, Prato, Inter, Cittadella e Genoa.

Arrivato a Firenze con grandi aspettative a gennaio 2020, Kouame è stato frenato da alcuni infortuni. Ora per lui l’approdo in Belgio rappresenta una grande occasione per rilanciarsi.