Radja Nainggolan, da poco trasferitosi all’Anversa, è tornato a parlare del Cagliari: duro attacco al club sardo, le parole dell’ex Inter

Radja Nainggolan torna a parlare del Cagliari. Il belga, da poco trasferitosi all’Anversa dall’Inter, ha riservato parole amare per il suo ex club al quale è sempre stato molto legato. Il classe ’88 ha sferrato un duro attacco ai sardi, con un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Lì’Unione Sarda’. “Mi hanno tradito – rivela Nainggolan -, sono deluso. Non c’era un interesse abbastanza forte nei miei confronti. Ho dato la mia disponibilità, la mia priorità era il Cagliari. Ho sempre pensato di tornare, ho pressato il presidente e il direttore, ma un certo punto sono come spariti, mi hanno mollato”.

Nainggolan, poi, sottolinea il proprio malcontento per come si è sviluppata la vicenda, poiché “il sogno era chiudere la carriera a Cagliari. Con il mio procuratore ci ripetevamo ‘alla fine torneremo a Cagliari anche stavolta’, ce lo auguravamo, ne eravamo certi. Fino a quando la trattativa si è interrotta misteriosamente”.