Atalanta, Gasperini risponde a Gomez: “Mi ha aggredito lui!”

Gian Piero Gasperini risponde a Gomez dopo le dure parole del centrocampista offensivo ex Atalanta

Dopo le dure parole di Gomez nei confronti di Gasperini, non si fa attendere la replica. Il tecnico dell’Atalanta, intervistato da ‘gazzetta.it’, ha spiegato la sua versione dei fatti: “I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per l’allenatore e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club”.

Atalanta, lite continua: Gasperini risponde a Gomez

Dopo il riferimento alla famiglia Percassi, Gasperini ha quindi voluto chiudere la questione: “Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sè con le prestazioni, come faceva all’Atalanta”. El Papu, in precedenza, aveva fatto riferimento a una lite scoppiata nello spogliatoio in occasione di una gara di Champions League contro il Midtjylland.