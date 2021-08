La Roma mette a segno un importante colpo sul calciomercato in entrata, arrivando a Tammy Abraham dal Chelsea. Il comunicato ufficiale

La Roma completa un colpo importante in entrata, portando a casa Tammy Abraham dal Chelsea. La punta, ormai ex Blues, arriva a sostituire Edin Dzeko, passato all’Inter dopo l’addio di Romelu Lukaku, proprio in direzione Blues. Ora l’intreccio si chiude e José Mourinho ha il nome giusto per il suo reparto offensivo.

Dopo l’arrivo del calciatore a Roma, che vi abbiamo ampiamente documentato, è arrivata anche l’ufficialità del club giallorosso. Di seguito il comunicato appena comparso sul sito dei capitolini: “Il Club rende noto di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore inglese dal Chelsea, a fronte di un corrispettivo fisso di 40 milioni di euro”. Viene poi comunicato l’inserimento di bonus e la “percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione dei diritti relativi al giocatore stesso”. L’attaccante ormai ex Chelsea ha sottoscritto un contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno del 2026.

Calciomercato Roma, le parole di Abraham da nuovo bomber giallorosso

Ci sono anche le parole dell’attaccante dopo la chiusura dell’operazione e l’arrivo alla Roma: “Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini. Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l’esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni”.

Abraham non nasconde la gioia per il buon esito dell’operazione: “È un grande onore essere il numero 9 di questo Club e non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra”.