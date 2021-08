Juventus e Inter, rischio emergenza a settembre: fuori in dieci

Minaccia sulle grandi della Serie A dopo l’ufficialità delle date delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Sudamerica: Juventus e Inter a rischio emergenza

E’ allarme in Serie A dopo che sono state ufficializzate le date delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. La Conmebol ha ricevuto l’autorizzazione di recuperare a settembre e ottobre le due partite non disputate in primavera per l’emergenza Covid e questi nelle prossime due paese per le Nazionali le gare in Sudamerica saranno tre al posto delle consuete due. Questo senza però che venga modificato anche il calendario europeo, così il rischio è che diversi calciatori non potranno prendere parte alla giornata di campionato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus-Locatelli: sensazioni positive, adesso ci siamo!

Juventus, rischio emergenza contro il Napoli

Così le ultime partite si disputeranno nella notte italiana tra il 9 e il 10 settembre, con i giocatori che riusciranno a tornare in Europa soltanto tra sabato e domenica. Un problema soprattutto per chi è impegnato nella Champions League, in programma il 14 e 15 settembre. Il motivo? Semplice: in caso di anticipo al sabato per chi è impegnato il martedì, l’assenza dei sudamericani sarebbe scontata. Un allarme che tocca molto da vicino la Juventus (sei sudamericani in rosa), impegnata tra l’altro contro il Napoli, l’Inter (al momento ne sono quattro), ma anche l’Atalanta (tre).