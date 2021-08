Coronavirus, bollettino 17 agosto 2021: 5.237 positivi, 54 morti

Il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus per il 17 agosto: sono 5.237 positivi, 54 i morti registrati nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus del 17 agosto 2021. Sono 5.237 i nuovi casi positivi in Italia, con 54 morti. I tamponi processati sono 238.073: in base a questi dati, il tasso di positività scende al 2,2 per cento.

Per quanto riguarda l’occupazione ospedaliera, aumentato di 19 unità i ricoverati in terapia intensiva: sono 423, con 49 ingressi giornalieri. I ricoverati in altri reparti invece sono 3.472 con un aumento di 138 persone.