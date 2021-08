I dettagli dell’affare Supryaga non sono ancora stati sistemati dalla Sampdoria, che ora ha chiesto pure tempo alla Dinamo per sfoltire l’organico. Sale la tensione

Avevamo detto che per Supryaga-Sampdoria andavano sistemati dei dettagli (non banali), e questo ancora non è accaduto. Anzi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club blucerchiato ha chiesto ora un po’ di tempo alla Dinamo Kiev per liberare l’organico e fare cassa.

L’accordo di massima tra Samp e Dinamo, prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 8-9 milioni, resta valido ma è chiaro che gli ucraini e il classe 2000 (l’entourage non l’ha presa bene) non potranno attendere a lungo visto che non mancano altre pretendenti tra Italia (vedi l’Udinese) ed estero, Francia soprattutto.

Vedremo quali saranno gli sviluppi di una telenovela, quella di Supryaga (che non ha colpe. Quelle semmai sono dei club poco seri…), sempre ricca di colpi di scena.