Calciomercato Inter e Napoli, giallo Insigne | C’è l’incontro

In casa Napoli, dopo il debutto in campionato col Venezia, si attende l’incontro per il rinnovo di Insigne, in arrivo la decisione del giocatore

Tra i protagonisti degli scorsi Europei, Lorenzo Insigne è apparso subito in gran forma dopo le meritate vacanze estive. Il suo precampionato col Napoli prosegue tra il sostegno e qualche critica dei tifosi, che attendono ormai da tempo notizie sul rinnovo. Mentre le trattative con gli azzurri sono in fase di stallo, però, l’entourage di Insigne ha allacciato alcuni contatti con l’Inter. Il suo contratto, del resto, scade a giugno 2022 e una decisione deve essere presa in tempi brevi. Così, riporta stamane ‘Il Mattino’, dopo il debutto in campionato contro il Venezia, ci sarà l’incontro tra De Laurentiis e Insigne. Il Napoli non vuole cedere il suo capitano e a determinate condizioni è pronto a fargli firmare un contratto a vita: il giocatore, dunque, partirebbe solo se lo chiedesse.

Calciomercato Napoli, dall’Inter all’Arsenal: i club interessati a Insigne

Come anticipato da Calciomercato.it, oltre a quello di Marotta, per Insigne ci sono anche gli interessi di Arsenal e Atletico Madrid, che già si sono fatte avanti per ingaggiarlo a parametro zero. Novità importanti sono attese entro la fine di agosto.