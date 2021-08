CM.IT | Napoli, Emerson Palmieri vicino al Lione. Ultimo tentativo per Estupinan

Il Napoli si muove sul calciomercato, a caccia di rinforzi per la fascia sinistra. Il nome di Pervis Estupinan resta caldo, mentre Emerson Palmieri è a un passo dalla Ligue 1

Il mercato in entrata del Napoli comincia a dare segnali di vita. Gli azzurri stanno chiudendo in queste ore l’affare Juan Jesus, che agirà da quarto centrale, e nelle prossime tenteranno di accelerare per il terzino sinistro, priorità ormai storica tra i loro obiettivi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, con Emerson Palmieri molto vicino al trasferimento al Lione, gli azzurri faranno un ultimo tentativo per Pervis Esupinan. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Villarreal non vuole privarsi del terzino e lo ha già comunicato al club azzurro, ma il giocatore ieri è partito nuovamente dalla panchina e, temendo una stagione da comprimario, potrebbe spingere per l’addio. I partenopei proveranno a sfruttare quest’aspetto prima di virare definitivamente su altri obiettivi: per ora, dalla dirigenza del Submarino Amarillo non sono arrivate aperture.