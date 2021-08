Calciomercato Juventus, Real-Ronaldo: annuncio UFFICIALE di Ancelotti

Carlo Ancelotti rompe il silenzio e prende posizione ufficialmente sulle voci su un interesse per Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Niente di vero. E’ Carlo Ancelotti a smentire il suo desiderio di riavere CR7 in blancos. Il tecnico di Reggiolo ha rotto il silenzio sull’argomento con un tweet pubblicato poco fa: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e il mio rispetto. Ma non ho mai pensato di acquistarlo”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Real Madrid-Ronaldo: Ancelotti smentisce

Come raccontato da Calciomercato.it, è stato Cristiano Ronaldo a contattare Ancelotti e il Real Madrid, sperando in un’apertura al suo ritorno in Spagna. Nella notte, invece, il Chiringuito aveva parlato della volontà di Ancelotti di riportare a Madrid Cristiano Ronaldo. Un desiderio che l’allenatore ex Juventus, Milan e Napoli ha voluto smentire ufficialmente.