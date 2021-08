Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Dejan Kulusevski. Stando alle ultime indiscrezioni spagnole il suo futuro potrebbe essere nella Liga

Dalla Spagna vanno sparati: questi potrebbero essere gli ultimi giorni alla Juventus di Dejan Kulusevski. Arrivato a Torino nell’estate 2020 per 35 milioni di euro – la stessa cifra per Locatelli – più un massimo di 9 milioni di bonus, nel suo primo anno in bianconero il classe 2000 svedese non è riuscito a incidere come ci si aspettava anche a causa di una stagione che per Cristiano Ronaldo e compagni è stata sicuramente negativa. Per lui potrebbe non esserci grande spazio considerato che Allegri è deciso a puntare forte sia su Paulo Dybala che su Federico Chiesa, senza dimenticare CR7 che rimane pressoché un intoccabile nonostante continui a cercare una via di fuga (il Real ha ridetto no) e lo stesso tecnico livornese ne farebbe volentieri a meno.

Stando a ‘Don Balon’, l’ex Parma sembra già esserci stancato della Juve. Sente di avere poche chance di trovare spazio, così ecco nascere la voglia di un’altra esperienza. Per il portale spagnolo a lui pensa soprattutto il Barcellona, che però tra debiti e rosa ingolfata non può permettersi di mettere sul tavolo una cifra importante. L’idea è allora quello di uno scambio, uno scambio a quanto pare già ‘avallato’ dalla Juve. L’altro protagonista sarebbe nientemeno che Ousmane Dembele, in scadenza fra dieci mesi. Al 24enne francese ex Rennes, scrive ‘Don Balon’, Agnelli è pronto a offrire cifre astronomiche, presumibilmente molto più del suo attuale stipendio (“stipendio e bonus astronomici”, sottolinea il sito ispanico), già alto dato che parliamo di 9 milioni netti l’anno, quasi il triplo in più di quello che guadagna Kulusevski.