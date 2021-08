Si complica la pista Vlahovic per Juventus e Inter: l’Atletico Madrid avrebbe pronta un’offerta da 70 milioni di euro per la Fiorentina

Quando si pensa ad un giovane attaccante su cui investire per il futuro, per ritrovarsi tra qualche anno con in mano uno dei migliori calciatori europei, arriva immediatamente il nome di Dusan Vlahovic. Il serbo della Fiorentina è un autentico gioiello: un classe 2000 che può vantare già una stagione da 21 reti in Serie A. Anche Juventus e Inter guardano il talento dei ‘Viola’ per il futuro, ma il rischio di lasciarselo scappare è più concreto che mai. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Fiorentina, l’Atletico chiude per Vlahovic | Offerta da 70 milioni

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Atletico Madrid avrebbe alzato l’offerta a 70 milioni di euro per Dusan Vlahovic. La corte degli spagnoli si sta facendo sempre più serrata e questa offerta potrebbe essere quella giusta per convincere Rocco Commisso. Difficile dire di no a 70 milioni per un club come la Fiorentina, che metterebbe a bilancio una plusvalenza straordinaria. Come raccontato su Calciomercato.it, sull’attaccante serbo c’è anche il pressing del Tottenham, in caso di cessione di Harry Kane. Chi rischia di rimanere con il cerino in mano, invece, sono le italiane: Juventus e Inter, infatti, non possono rispondere all’offensiva dei Colchoneros.