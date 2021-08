Calciomercato Inter, colpo Insigne | Annuncio bomba sulla trattativa

Il futuro di Lorenzo Insigne resta in bilico e l’Inter valuta il suo profilo sul calciomercato per sistemare l’attacco. Nuova tappa nella trattativa

Lorenzo Insigne e un destino che pare ormai segnato, con l'addio al Napoli sempre più vicino. Gli ultimi sviluppi, infatti, come vi abbiamo riportato, vedono l'esterno d'attacco sempre più lontano dai partenopei e con diversi club pronti ad assicurarsi le sue prestazioni. Un'ipotesi che molti volevano scongiurare sul calciomercato, ma che ora è sempre più concreta, con l'accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli che pare molto lontana dal concretizzarsi.

Un'opportunità che si scontra con la volontà ferrea da parte dell'Inter di portare a termine almeno un altro colpo in attacco. L'addio di Romelu Lukaku è stato colmato per ora dalla presenza di Edin Dzeko, ma non basta ai nerazzurri che vogliono almeno un altro nome importante per completare il parco offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Insigne resta sul tavolo, con aggiornamenti continui in arrivo nelle ultime ore per l'esterno d'attacco.

Calciomercato Inter, annuncio su Insigne: l’agente a Milano

Nella mattinata di oggi, circolano diverse voci sulla presenza dell’agente di Insigne a Milano. Secondo quanto riporta Ciro Venerato a ‘Radio Goal’, sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il momento è cruciale per il futuro dell’attaccante: “Domani il procuratore di Insigne sarà a Milano”. Vedremo se questa presenza, decisamente ingombrante, sarà cruciale per il trasferimento da parte del ragazzo in nerazzurro e se effettivamente ci saranno incontri con l’Inter. Una situazione da tenere d’occhio nelle prossime ore.