Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina e la Serie A: i viola cercano un sostituto, possibile ritorno in Italia

Vlahovic lontano dalla Serie A. Si intensificano le voci sul trasferimento dell’attaccante serbo all’Atletico Madrid che segue anche Cunha. Il 21enne potrebbe lasciare la Fiorentina per settanta milioni di euro, mettendosi agli ordini di Simeone. Una possibilità concreta ma che attende ancora il via libera di Commisso: con il suo sì, Vlahovic approderebbe nella Liga e sarebbe depennato dalla lista degli obiettivi di Inter e Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una situazione che sta spingendo la Fiorentina a cercare un sostituto. Scamacca è uno dei nomi più ‘caldi’ e oggi c’è stato un incontro tra viola e il suo agente. Ma non c’è solo l’attaccante del Sassuolo: Pradè – secondo quanto riferisce ‘Sky’ – pensa anche a Moise Kean, in uscita dall’Everton dopo il prestito al Paris Saint-Germain. Un’idea al momento che può diventare trattativa se Vlahovic lascerà davvero Firenze.