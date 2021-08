Coronavirus, bollettino 16 agosto: 3.674 nuovi casi

Diramato il bollettino sul Coronavirus di lunedì 16 agosto 2021: in totale, sono stati registrati 3674 nuovi casi e 24 morti

È stato diramato il bollettino sul Coronavirus del 16 agosto 2021. In totale, nelle ultime 24 ore, sono stati diagnosticati 3.674 nuovi casi su 74.021 tamponi, a dispetto dei 5.664 registrati ieri. Scendono, quindi, i contagi, mentre aumentano le morti. Sono 24, rispetto alle 19 di domenica. Sale, inoltre, il tasso di positività, che passa dal 3,5% al 4,9%. I dimessi e i guariti sono 3.477. Dall'inizio della pandemia, i casi sono arrivati a 4.444.338, i morti 128.456.

Gli attualmente positivi salgono ora a 128.696, un incremento di 168 casi nelle ultime 24 ore. Venti ricoverati in più in terapia intensiva e 172 negli altri reparti. In tutto, i pazienti ricoverati per Covid in Italia sono 404, mentre quelli con sintomi ordinari 3.334. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono state somministrate 52mila dosi di vaccini, 27mila prime + 24mila seconde. Negli ultimi 7 giorni, invece, sono state somministrate in media 276mila dosi al gorno (139mila prime + 137mila richiami).