Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo la bella e vincente esperienza con l’Inter: l’attaccante belga ha rilasciato una lunga intervista

Lukaku è pronto ad iniziare una nuova avventura con il Chelsea. L’attaccante belga ha deciso di lasciare l’Italia dopo due ottime stagioni, dicendo addio all’Inter. Dopo aver salutato gli ex tifosi nerazzurri, l’attaccante belga ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali dei ‘Blues’. Di seguito le sue parole: “Sono molto felice di essere tornato. È stato bello vedere molti volti familiari, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team”. ‘Big Rom’ ha parlato, poi, del suo attuale e della sua crescita come calciatore: “Mi sento più completo. Voglio solo continuare a migliorare i piccoli dettagli e anche i miei punti di forza. Sono un leader, ma cerco soprattutto di fare da collante con i compagni”.

Lukaku aggiunge: “Quando ero all’Inter e quando sono stato capitano della Nazionale, mi assicuravo che tutti sapessero cosa fare e che fossero in fiducia. Sono una nuova versione di quel giocatore di prima. Mi sono evoluto e mi unisco ad una squadra molto forte”. L’ex United fa anche un confronto tra il calcio italiano e quello inglese: “La Serie A è tatticamente e tecnicamente un campionato migliore, ma qui in Inghilterra è tutta una questione d’intensità. È questo che fa la differenza, ma per me non è un problema. Sono stato qui otto anni e so come gestire la situazione”.

Lukaku: “Io e il Chelsea abbiamo la stessa ambizione”

Sulle ambizioni personali: “Non ne parlo. ma coincidono con quelle del club. Per questo sono tornato. Il Chelsea vuole continuare a vincere, a crescere come club e dominare in Inghilterra e in Europa. Questo è qualcosa che volevo anche io e sono qui ora, perciò tocca a me aiutare la squadra a raggiungere il suo potenziale”.

Infine, commento sul suo rapporto speciale con l’ex leggenda del Chelsea Didier Drogba: “La nostra relazione significa tutto per me. Non è che parliamo una volta al mese, parlo con lui ogni pochi giorni. Comunichiamo costantemente e sono stato al telefono un po’ di più con lui nelle ultime settimane”.