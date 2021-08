Su Twitter impazza il possibile scambio Ronaldo Icardi ma i tifosi della Juventus prendono posizione: bocciatura pesante

Chiringuito Tv ha preannunciato una notizia bomba su Cristiano Ronaldo per questa notte. Tanto è bastato per vedere schizzare in tendenza su Twitter sia Ronaldo che Icardi. Il perché è da ricercare nel possibile scambio che potrebbe avvenire tra Juventus e Psg nel caso in cui CR7 si trasferisse a Parigi per comporre una coppia da sogno con Messi. Non sarebbe altrettanto da sogno l’arrivo di Icardi alla corte di Allegri.

I tifosi bianconeri bocciano sonoramente l’argentino, parlando di “downgrade mondiale” e di squadra che non sarebbe in grado di competere neanche per l’Europa League. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco alcuni tweet:

Se dovessimo mai rimpiazzare CR7 con Icardi sarebbe il più grande downgrade mondiale immediatamente dopo:

• Carini – Cannavaro

• Pirlo – Brncic

• Seedorf – Coco

Tutte opere d’arte del circo nerazzurro. #CristianoRonaldo — Filentus (@GobboFilo) August 16, 2021

Ronaldo oggi prende dalla juve più di quello che da in cambio sul campo, è un dato di fatto. Sostituirlo eventualmente con Icardi però significherebbe tornare nell’oblio del “vorrei ma non posso quindi mi accontento” — Lollo (@Lollo09759840) August 16, 2021

Premesso che x me è soltanto una grande bufala, ma è solo una mia idea (ovviamente posso sbagliare) ma chi è favorevole allo scambio Ronaldo Icardi di calcio e Juve ne capisce ben poco. Vi posso capire se dite Mbappe ma non mister Wando. Vi prego, su. — Giuseppe Murolo (Peppe Jfc) (@PeppeMur84) August 16, 2021

Se pensate davvero che un ipotetico scambio #Ronaldo – #Icardi (io non ci credo per niente) sarebbe ottimo per la Juventus, le possibilità sono due:

1) non avete mai visto giocare l’argentino al PSG e non sapete le condizioni pietose in cui si trova;

2) dovreste cambiare sport. — Caremys (@Zermidios) August 16, 2021

Se la Juve cede Ronaldo e prende Locatelli/Icardi rischia di non andare nemmeno in Europa League — 👑 (@Pirichello) August 16, 2021