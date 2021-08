Real Madrid, UFFICIALE | Courtois rinnova fino al 2026

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo per il rinnovo di Thibaut Courtois fino al 2026: i dettagli

Nell'anno in cui il PSG ha messo le mani a parametro zero a Donnarumma, il Real Madrid risponde blindando Thibaut Courtois con un rinnovo fino al 30 giugno 2026. Un prolungamento che sottolinea la fiducia che il club iberico ripone nel portiere belga, uno dei pilastri dell'undici di Carlo Ancelotti.



L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Real Madrid, sui propri canali social. Le ‘Merengues’ daranno l’assalto alla Liga, cercando di strappare il titolo dalle mani dei rivali cittadini. Nella scorsa stagione, infatti, è stato l’Atletico Madrid ha vincere il campionato spagnolo. Tra i pali del Real Madrid, ancora per altre cinque stagioni, ci sarà sempre Thibaut Courtois.