Affare in chiusura nella notte: il calciatore arriva gratis, si attende nelle prossime ore la risposta definitiva

Potrebbe essere questione di ore per il primo acquisto del mercato del Napoli. E’ questo ciò che dice ‘Sky’ secondo cui gli azzurri potrebbero chiudere l’arrivo di un difensore già questa notte. I nomi in ballo sono quelli di Juan Jesus e Mustafi, entrambi svincolati. La società partenopea ha proposto ad entrambi un contratto annuale a cifre non elevatissime. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Napoli, per Estupiñan tempo scaduto: il Villarreal lo ha comunicato agli azzurri

I due calciatori sono ora chiamati a dare una risposta ed il primo che dirà sì alle condizioni proposte dalla società azzurra sarà tesserato. Juan Jesus a Napoli ritroverebbe Spalletti che ha già avuto a Roma, mentre per Mustafi si tratterebbe del ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Sampdoria.