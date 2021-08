Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’acquisto di Hincapié dall’Atletico Tallares: niente Napoli per il difensore, comunicato ufficiale

Il Napoli e Hincapié, un matrimonio che sfuma definitivamente. Come raccontato da Calciomercato.it, gli azzurri guidati da Spalletti erano in pressing per assicurarsi le prestazioni del centrale ecuadoregno classe 2002. Negli ultimi giorni, però, si era inserito prepotentemente il Bayer Leverkusen, che aveva raggiunto un accordo economico con l’ormai ex club del talento Atletico Tallares. Uno sprint importante, che alla fine si è rivelato decisivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Le parti, infatti, hanno limato tutti i dettagli e ora il club tedesco ha annunciato ufficialmente l’arrivo dell’ex Independiente. La società ha reso noto il trasferimento tramite un comunicato sul proprio sito: “Il Bayer Leverkusen 04 ha ingaggiato il nazionale ecuadoriano Piero Hincapié. Il 19enne si trasferisce dal club di prima divisione argentina CA Tallares alla croce del Bayer. Il difensore centrale, che per ultimo si è fatto notare in Copa America con presenze di prim’ordine in Nazionale, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026”.