Calciomercato Milan e Juve, occasione Ndombélé | Escluso dal Tottenham

Il Tottenham ha escluso Ndombélé e Aurier dalla lista dei 25 per la Conference League: occasione a centrocampo per le big di Serie A

L'inizio della stagione è alle porte ed anche il tempo per il calciomercato è sempre più ridotto: in questo finale di mercato le big di Serie A hanno gli occhi aperti per delle possibili occasioni. Una di queste potrebbe essere arrivata dall'Inghilterra, con la decisione di Nuno Espirito Santo di escludere Tanguy Ndombélé e Serge Aurier dalla lista dei 25 convocati per la Conference League. Più che l'esterno, sarebbe il mediano classe '96 a poter stuzzicare la fantasia delle grandi di Serie A: Juventus, Milan e Roma, infatti, stanno cercando un colpo per il centrocampo e sono già state accostate al giocatore degli 'Spurs' in passato.



Calciomercato Milan e Juventus, occhi su Ndombélé | Sempre più in uscita dal Tottenham

Tanguy Ndombélé è uno dei migliori mediani al mondo, come certificano i 60 milioni più altri 10 di bonus sborsati dal Tottenham nel 2019 per strapparlo all'Olympique Lione. L'esperienza con gli 'Spurs', però, non è andata come sperato dal francese e dai dirigenti inglesi ed ora potrebbe essere arrivato il momento di separarsi. Ndombélé ha chiesto la cessione a Fabio Paratici e la decisione di Nuno Espirito Santo di escluderlo dalla lista dei 25 per la Conference League sembra andare in questa direzione. Juventus e Milan potrebbero valutare il suo profilo per un colpo in extremis.

La valutazione di Ndombélé è molto alta, ma gli inglesi potrebbero essere disponibili a cederlo in prestito o quantomeno a dilazionare il pagamento su più stagioni. Il nodo maggiore è relativo all’ingaggio del francese, che a Londra percepisce un super stipendio da 12 milioni a stagione ed è legato ai londinesi da un contratto fino al 2025. L’unica possibilità di vederlo in Serie A, quindi, è che il Tottenham accetti di partecipare al pagamento dell’ingaggio. Uno scenario che potrebbe permettere anche l’inserimento della Roma, con José Mourinho che conosce molto bene le caratteristiche dell’ex OL. Insomma, occhi aperti su Tanguy Ndombélé: possibile occasione per le italiane.