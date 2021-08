Calciomercato Milan, piace Daramy | Servono 8 milioni per il danese

Il Milan continua a tenere i radar accesi sui giovani talenti: a Maldini piace Mohamed Daramy, ma la concorrenza spinge

La filosofia adottata da Paolo Maldini e Fredric Massara per costruire la rosa del Milan è, ormai, abbastanza chiara: la priorità viene data sempre e comunque ai giovani, in modo da poter creare valore e dare maggiore sostenibilità al bilancio. I rossoneri al momento sono impegnati nella ricerca di un trequartista, un calciatore in grado di sostituire numericamente e non solo Calhanoglu. Nel frattempo, però, la dirigenza meneghina non perde di vista le possibili occasioni: dal Belgio arriva un’indiscrezione di mercato su un giovane attaccante seguito dal Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus e Milan, Serie A a rischio: rinnovo e addio

Calciomercato Milan, si può affondare per Daramy | Servono 8 milioni

Il mercato dei rossoneri potrebbe vivere un nuovo colpo di scena. Secondo quanto riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, il Milan sarebbe molto interessato a Mohamed Daramy: l’attaccante sierraleonese naturalizzato danese ha tutte le caratteristiche ricercate da Maldini e Massara. Daramy, infatti, è un classe 2002 di grande prospettive ed il Copenaghen chiede una cifra tra gli 8 ed i 10 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Il rischio maggiore è rappresentato dalla concorrenza, con il Club Brugge molto interessato all’attaccante. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel mirino del #Clubbrugge, Mohammed #Daramy (#FCK) sta suscitando il vivo interesse del #Milan che potrebbe darsi i mezzi per deliziare il talento danese davanti alla faccia e alla barba dei suoi concorrenti. Il FC Copenhagen vogliono tra 8M€ e 10M€ per il gioiello. #SerieA pic.twitter.com/n6O4CdpNtC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 16, 2021



Daramy potrebbe essere l’uomo giusto per completare il pacchetto offensivo a disposizione di Stefano Pioli, mettendo le sue caratteristiche al servizio del Milan. Il classe 2002 è molto duttile tatticamente, sapendo ricoprire diversi ruoli d’attacco, e soprattutto potrebbe rappresentare un investimento molto fruttuoso per il futuro. In attesa di conoscere quello che sarà il nuovo trequartista rossonero, Maldini e Massara potrebbero mettere le mani su uno dei migliori talenti del panorama europeo.