Calciomercato Juventus, novità sul bomber | Pronta l’offerta del Barcellona

Pronta l’offerta del Barcellona al PSG per Icardi, arrivano novità di calciomercato sul bomber cercato anche dalla Juventus

Non solo la Juventus su Mauro Icardi. L’attaccante del PSG, autore di un ottimo inizio di stagione, in Italia piace anche alla Roma, ma potrebbe accasarsi al Barcellona. Come riporta ‘Don Balon’, infatti, il tecnico Koeman sarebbe convinto che l’argentino possa rivelarsi un buon innesto per la sua squadra, essendo in grado di offrire caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare internazionale | Scambio col Barcellona

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Barcellona su Icardi: pronta l’offerta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tesoretto Real Madrid: Juventus e Inter in allarme

Il Barcelona vorrebbe quindi approfittare del buon momento di Braithwaite per offrirlo in Premier League (dove piace a Everton, West Ham e Leicester) per circa 20 milioni di euro. Il denaro verrebbe poi reinvestito per convincere il PSG a far partire Icardi. La società di Agnelli guarda quindi con molto interesse al futuro dell’ex Inter, per il quale resta plausibile l’opzione di scambio con Cristiano Ronaldo.