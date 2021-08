L’Inter non molla Zapata e Correa, ma intanto valuta anche altre ipotesi: nuovo nome per l’attaccante dei nerazzurri

L’Inter vuole regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi dopo aver chiuso con Dzeko. Zapata è la priorità, anche se l’Atalanta non lo lascia andare senza prima aver chiuso per il sostituto. Correa farebbe felice il tecnico nerazzurro anche se si cerca un profilo diverso: quello di un attaccante fisico (stile Zapata appunto). Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco perché Marotta sta guardando anche all’estero e, come riferisce ‘Sky’, valuta il nome di Wout Weghorst, 29enne attaccante olandese del Wolfsburg, di cui alcuni mesi fa aveva parlato Calciomercatonews.it. La valutazione per il calciatore è tra i 15 e i 20 milioni di euro e il contratto con il club tedesco scadrà nel 2023.