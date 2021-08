Calciomercato Inter, continua ad essere in bilico il futuro di Lautaro: a tal proposito, è intervenuto ancora l’agente dell’argentino

Lautaro Martinez sarà ancora un giocatore dell’Inter? Le voci non si placano, ma a rassicurare arriva nuovamente l’intervento da parte dell’agente, Alejandro Camano. Ai microfoni di ‘FCInterNews.it’, il procuratore ha confermato l’incontro per parlare del rinnovo di contratto – in scadenza giugno 2023 – con la dirigenza nerazzurra: “Mercoledì è prevista una riunione con l’Inter. Faremo tutto il possibile per restare in nerazzurro. Lautaro sta molto bene a Milano, ha un ottimo rapporto con i compagni di squadra e col nuovo tecnico. Ha ascoltato tante cose, ma non le ha mai prese sul serio e crediamo che ci sia ancora vita all’Inter”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, contatti continui per Florenzi | La situazione

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per l’argentino si erano fatte avanti le big inglesi Arsenal e Tottenham: “Perché ha rifiutato? Vuole vincere di nuovo lo scudetto con l’Inter, disputare una buona Champions con i nerazzurri e come dicevo in questo momento non pensa assolutamente a lasciare l’Italia. Crede nel progetto nerazzurro“. Infine, Camano si è espresso sull’adeguamento dello stipendio: “Lautaro non parla di denaro, ma di calcio e del giocare. Il denaro è una cosa che spetta al suo agente. Io posso dire che credo si debba adattare alla nuova situazione“.