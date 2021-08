Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul sostituto di Romelu Lukaku. Notizia clamorosa proveniente dalla Russia

L’Inter non ha ancora messo le mani sull’erede di Lukaku, erede che non può essere certo Dzeko vista l’età (35 anni) del bosniaco. Il preferito è Zapata, che non a caso ha caratteristiche simili al belga. Come spiegato da Calciomercato.it, con il centravanti dell’Atalanta c’è già un accordo, inoltre i suoi agenti sono attesi in Italia a breve per discutere con la ‘Dea’ del possibile approdo a Milano.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, ‘bocciato’ da Inzaghi: cessione vicina

Non tutti però danno Zapata in pole per il dopo Lukaku. Il russo ‘Espreso.ro’, per esempio, fa il nome di Luka Jovic per l’attacco dei nerazzurri. Di più, dà praticamente per quasi fatto il suo approdo alla corte di Simone Inzaghi. Stando alle sue informazioni l’affare tra il Real Madrid, che ha scaricato del tutto il bomber serbo (ingaggio di 5 milioni) ex Eintracht, e l’Inter si sta per chiudere con la formula del prestito. A questa notizia sono comunque già arrivate ufficiose smentite dalla società di viale della Liberazione.