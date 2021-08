Calciomercato Fiorentina, attaccante ai saluti | Vola all’estero

Calciomercato Fiorentina: Christian Kouame è vicino all’Anderlecht, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti per l’intesa finale

In casa Fiorentina tiene sempre banco la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Prima del serbo potrebbe però salutare un altro attaccante. Si tratta di Christian Kouame, che non è mai riuscito ad imporsi con la maglia viola. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, futuro Ranocchia: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’attaccante ivoriano è vicino all’Anderlecht, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con la Fiorentina per provare a trovare l’intesa definitiva. Il 23enne è dunque vicino a lasciare Firenze e la Serie A.