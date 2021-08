Calciomercato, rifiuta la cessione | Clamorosa decisione del club

Ljajic è stato messo fuori rosa dal Besiktas: alla base delle ostilità la volontà del giocatore di restare, contrariamente a quanto deciso dalla squadra

Rottura totale tra Adem Ljajic e il Besiktas. Per l’attaccante serbo l’avventura in Turchia è ai titoli di coda dopo l’annuncio ufficiale da parte del club della volontà dell’allenatore di metterlo fuori rosa. La società di Istanbul ha ricevuto diverse offerte per l’ex Torino e Fiorentina nell’ultimo mese, ma il classe ’91 non ha dato seguito a nessuna di queste, creando un clima ostile con la dirigenza.

Ljajic vorrebbe restare al Besiktas, ma la società non è dello stesso avviso: da domani, quindi, l’attaccante si allenerà a parte, fuori rosa. A gravare sulla situazione è l’ingaggio da 3,7 milioni di euro a stagione percepito da Ljajic, con un contratto in scadenza a giugno 2022. L’intenzione del club bianconero è di risolvere l’accordo con un anno di anticipo, soprattutto alla luce dell’acquisto del pari-ruolo Alex Teixeira.