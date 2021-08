Barcellona, Laporta shock: “Bilancio in rosso di 481 milioni”

Barcellona: il presidente Joan Laporta ha analizzato i conti del club blaugrana in conferenza stampa. Le sue parole

Situazione drammatica per il Barcellona, che ha già dovuto fare i conti con il clamoroso addio di Lionel Messi. A lanciare l’allarme è il presidente, Joan Laporta, che ha annunciato in conferenza stampa: “Al momento della chiusura dell’anno, il closing ha portato perdite per 481 milioni di euro. Sono 1.136 milioni le spese e 655 milioni le entrate, che vengono verificate e presentate. Il Covid ha avuto un impatto negativo di 91 milioni. Inoltre, abbiamo un monte ingaggi che rappresenta il 103% del fatturato”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, futuro Ranocchia: le ultime

Barcellona, l’annuncio di Laporta: “Dobbiamo pagare 553 milioni”

“Siamo molto al di sopra in termini di monte ingaggi. – ha proseguito il numero uno del club catalano – Il Barça ha un patrimonio netto negativo di 451 milioni di euro e la differenza tra ciò che dobbiamo e ciò che ci è dovuto è negativa di 553 milioni. Dobbiamo pagare 553 milioni in più rispetto a quanto addebiteremo quest’anno. In particolare il debito bancario è aumentato e gli obblighi di pagamento salgono a 1,35 miliardi di euro“. Infine, Laporta ha anche rivelato: “Appena arrivati al club abbiamo chiesto un prestito ponte di 80 milioni di euro concesso da Goldman Sachs per pagare gli stipendi“.