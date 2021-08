Tennis, Roger Federer annuncia lo stop: “Starò fuori molti mesi”

Nuova operazione per Federer: il tennista annuncia una nuova operazione al ginocchio che lo terrà fuori per molti mesi

Mentre il tennis incorona la regina di Montreal, Camila Giorgi che trionfa nel suo primo WTA 1000 in Canada, c'è apprensione per il futuro di quello che è stato il re del tennis contemporaneo: Roger Federer. Lo svizzero, che è fermo dai quarti di finale di Wimbledon, ha annunciato tramite il proprio profilo di Instagram che dovrà operarsi al ginocchio. L'infortunio gli aveva già precluso la partecipazione a Tokyo 2020 e ai Master 100 americani.

“Starò fuori molti mesi” ha spiegato l’atleta elvetico, che salterà quindi anche l’Us Open. Un arrivederci al 2022, si spera, anche se i problemi fisici e i 40 anni sulla carta d’identità rischiano di lasciare strascichi importanti sulla carriera di Federer: “L’obiettivo è tornare sul Tour” ha aggiunto il tennista, vincitore di 20 Slam in carriera. Quest’operazione sarà la terza alle ginocchia: nel 2016 la prima al menisco sinistro, dopo la sconfitta in semifinale contro Raonic a Wimbledon, poi la seconda a fine 2020, sul ginocchio destro.