Tennis, Camila Giorgi colora di azzurro Montreal: vince il WTA 1000

Continua il periodo positivo degli atleti italiani in quest’estate azzurra: Camila Giorgi vince in Canada il suo primo WTA 1000

Camila Giorgi sul tetto di Montreal: la tennista maceratese vince in Canada il suo primo WTA 1000 superando in finale la ceca Karolina Pliskova in due set, 6-4 il primo e 7-5 il secondo. Una partita perfetta per la 29enne azzurra, che alza il suo terzo titolo in carriera. Da domani la Giorgi sarà la numero 34 al mondo, mentre quando aveva iniziato il torneo era nella posizione 71.

LEGGI ANCHE >>> Olimpiadi, a Tokyo medaglia azzurra numero 39: Conyedo bronzo nella lotta

Un’ora e quarantadue per battere la numero 6 al mondo e chiudere un percorso trionfale, durante il quale ha ceduto un solo set in semifinale, contro Jessica Pegula. La Pliskova l’aveva già battuta agli ottavi delle Olimpiadi di Tokyo, salvo però fermarsi, in quell’occasione, alla gara successiva, ai quarti, contro la Svitolina.