Malore improvviso per Samuel Kalu, attaccante del Bordeaux: nella gara col Marsiglia l’attaccante si è accasciato a terra

Attimi di terrore in Ligue 1 durante la partita tra Marsiglia e Bordeaux, valida per la seconda giornata di campionato e terminata 2-2. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio Samuel Kalu, 23enne attaccante nigeriano del Bordeaux, si è accasciato al suolo mentre era posizionato in barriera. Un malore improvviso, quello che ha colpito il giocatore, che ha ovviamente spaventato i presenti soprattutto alla luce di quanto accaduto a Cristian Eriksen durante gli Europei di calcio.

Anche in questo caso, così come successo con la Nazionale danese, i compagni di squadra hanno subito circondato Kalu per evitare che venisse ripreso dalle telecamere, formando un vero e proprio capannello per proteggere l’intervento dei sanitari. Dopo pochi secondi il giocatore si è regolarmente rimesso in piedi ed è uscito dal campo senza l’ausilio della barella. Rientrato in campo, al 14′ il tecnico Vladimir Petkovic ha deciso di sostituirlo per evitare ulteriori problematiche, nonostante il via libera da parte dello staff medico a rientrare sul rettangolo verde.