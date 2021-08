Juventus, l'annuncio ribalta Allegri | "Nuovo alibi per la squadra"

La Juventus lavora per preparare al meglio la prossima stagione. Arriva un annuncio inaspettato sulla nuova gestione di Allegri

Il ritorno di Massimiliano Allegri è stato accolto con grande favore da molti tifosi bianconeri, che si attendono grandi risultati dal ritorno dell'allenatore in panchina. Le prospettive sembrano rosee, con la campagna acquisti che ha ancora da regalare un paio di tasselli essenziale per rinforzare la rosa, soprattutto a centrocampo.

Fabio Capello, però, sembra avere le idee chiare sulla Juventus e non per forza il futuro sarà, a suo avviso, totalmente roseo. Certo, sottolinea l'ex allenatore a 'La Gazzetta dello Sport', i torinesi sono ora in pole position per lo scudetto, ma bisogna valutare con attenzione alcuni aspetti.

Juventus, Capello valuta Allegri: il punto sul futuro

Capello evidenzia comunque come non sia affatto facile tornare e subito alla vittoria anche per un tecnico come Allegri: “La Juve parte in pole position dopo le cessioni dell’Inter. Le aspettative sono tutte su Allegri e lo dico spassionatamente: non sarà facile ripetere i successi del ciclo precedente”.

La componente emotiva giocherà un ruolo fondamentale: “Max deve mostrare forza e pugno deciso. Non vorrei che i calciatori prendano il suo ritorno come un alibi per scaricare le responsabilità. Mi attendo qualcosa di speciale da de Ligt e Dybala. L’argentino ha il potenziale del numero uno, ma gli è sempre mancato qualcosa”.