Inter, stoccate a Lukaku | "Uguale a Icardi! Goditi le sterline"

Il messaggio di Lukaku sui propri social ai tifosi dell’Inter ha fatto molto discutere: arrivano infatti diverse critiche per il belga

Sta facendo sempre più discutere l’addio di Romelu Lukaku dall’Inter, dopo i messaggi d’amore lanciati per la maglia nerazzurra. Il centravanti belga ha voluto salutare la tifoseria con un messaggio sul proprio profilo Instagram. Quella del belga è la seconda cessione dolorosa dopo quella di Hakimi. E i tifosi dell’Inter hanno espresso la loro opinione sui social, paragonando anche Lukaku a Icardi per il passaggio al Chelsea.

Inter, tifosi contro Lukaku

Lukaku, su Instagram, ha scritto: “Grazie dal profondo del mio cuore. Ho dato il 100% di me stesso ogni giorni in ogni allenamento, ma soprattutto nelle partite per rendervi felice. Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. E’ l’occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l’occasione che ho sempre sognato. Rimango interista per sempre”. Un messaggio che i tifosi non hanno digerito, infatti sono arrivati alcuni tweet abbastanza duri.

Lukaku parole tardive fredde e scritte probabilmente dal SMM Nonché anche una paraculata per tenersi buona la dirigenza, hai visto mai floppo al Chelsea mi tengo un posticino pronto Stesso livello di Ronaldo, Vieri e Mancini. Infinitamente peggio di Ibrahimovic. Uguale a Icardi — Pmax (@bbbnzl30) August 15, 2021

No caro Lukaku, noi interisti non possiamo capire chi preferisce il denaro ad una maglia che da oltre cento anni è sinonimo di tradizione e successo in Italia e nel mondo. Goditi le tue sterline, noi ci godiamo l’orgoglio della nostra storia e del nostro futuro https://t.co/moqcT1450m — El Porchera de Lyon (@Burugnini) August 15, 2021

Il messaggio della ex che ti arriva quando hai già cancellato il numero.#Lukaku https://t.co/Z9b8hlOEDM — Rob Gallaurese (@RobGallaurese) August 15, 2021

Cari tifosi dell’inter, vi lascio perché vi amo troppo … (cit) #lukaku 🤡 — Profeta NeroAzzurro (@ProfetaNeroAzz1) August 15, 2021