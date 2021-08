Harry Kane grande protagonista del calciomercato: il City lo vuole fortemente ma intanto arriva la decisione ufficiale del Tottenham

Harry Kane può diventare il secondo grande colpo del mercato 2021 dopo Lionel Messi. Il Manchester City è pronto ad un investimento di 150 milioni di euro ma il muro del Tottenham è alto da superare. Il presidente Levy è un osso duro quando si deve cedere e la voglia degli Spurs di rinforzare una squadra già forte come quella di Guardiola è al minimo.

Proprio sul fronte Kane arriva una notizia attesa e non certo sorprendente: il bomber non sarà presente quest’oggi nella prima giornata di Premier League. La gara vede di fronte proprio Tottenham e Manchester City e Kane non è tra gli undici titolari di Espirito Santo, né tra gli uomini in panchina. Fuori dai giochi, anche perché è tornato ad allenarsi soltanto tre giorni fa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mbappe ‘scaricato’ | E Ronaldo al Psg…

Tottenham-Manchester City, Kane fuori dal match

L’esclusione da Tottenham-City di Kane non sorprende quindi ma va ad incastonarsi in una trattativa che nelle ultime due settimane di mercato può regalare ancora colpi di scena. Da Manchester sono pronti ad un nuovo assalto, gli ‘spurs’ sono pronti alle barricate, mentre spettatori sono Lautaro Martinez e Vlahovic, i due attaccante che rappresenterebbero le prime soluzioni per la sostituzione del bomber inglese in caso di trasferimento.