Vagnati parla del futuro di Belotti: contratto in scadenza con il Torino, a gennaio potrebbe già accordarsi a zero con un’altra squadra

Il futuro di Andrea Belotti è ancora incerto e il Torino attende di poter rinnovare il contratto del suo centravanti, in scadenza nel giugno del 2022. A pochi minuti dall’inizio della gara di Coppa Italia contro la Cremonese, il DT Davide Vagnati ha parlato della trattativa ai microfoni di ‘SportMediaset’: “Per noi è un giocatore importante, mi auguro rimanga il più a lungo possibile con noi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo più vicino | Arriva l’indizio decisivo

“Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma c’è ancora tempo per parlarne. Nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto: ci auguriamo che alla fine possa rimanere. Andrea tiene molto al Torino ed è importante come aspetto, vediamo cosa succederà in futuro”. Su Belotti nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti la Fiorentina, che sta valutando l’alternativa all’eventuale partenza di Vlahovic, ma in attesa c’è sempre il Milan, che osserva l’evolversi della vicenda.