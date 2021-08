La Sampdoria è vicinissima all’acquisto di Supryaga dalla Dinamo Kiev. Ecco cosa manca

L’affondo ha portato i suoi frutti, la Sampdoria è vicinissima all’acquisto di Supryaga. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club di Ferrero ha approfittato dell’immobilismo dell’Udinese trovando un accordo di massima con la Dinamo Kiev sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il tutto per un totale di 8-9 milioni.



L’operazione non è comunque chiusa del tutto, mancano infatti dei dettagli (non banali) da sistemare prima della fatidica fumata bianca. All’inizio della prossima settimana sono previsti nuovi contatti per cercare di sistemare ogni cosa e portare al traguardo l’affare. Sedotto e poi abbandonato in malo modo dal Genoa, ora il promettente classe ’99 si appresta a giungere in Italia per legarsi all’altra sponda di Genova, quella blucerchiata.