Calciomercato, bomba Kane | Nuovo scenario per Lautaro Martinez

Il futuro di Harry Kane continua a tener banco sul calciomercato internazionale. La decisione del Tottenham potrebbe avere influssi diretti e indiretti in Italia

Harry Kane e l'addio al Tottenham, una pagina ancora tutta da scrivere e pronta, evidentemente a riservare grandi sorprese tra presente e futuro. Il passato parlava di un trasferimento che ormai sembrava fatto. Il bomber e simbolo del club pronto ad accasarsi in una nuova big internazionale che l'avrebbe ricoperto di milioni, obiettivi e una nuova sfida non più a marchio Spurs.

Con il passare delle settimane, il Manchester City si è imposto come soluzione sempre più probabile per il bomber inglese. Anche la Juventus è sembrata un'opportunità per l'uragano, ma ora tante cose sembrano essere cambiate. In primis, e come potete immaginare non è un dettaglio da sottovalutare, la volontà del Tottenham. E gli scenari in Italia variano di pari passo.

Calciomercato, Kane cambia la Serie A: Lautaro Martinez e Vlahovic sullo sfondo

Il Tottenham non vuole privarsi di Kane. Nonostante il Manchester City abbia messo sul piatto un’offerta da addirittura 150 milioni di euro, secondo quanto riporta il ‘Sunday Telegraph’, la risposta di Daniel Levy continua a essere negativa. Aumentano a questo punto le possibilità che Kane resti al Tottenham.

Una scelta inaspettata e che potrebbe ripercuotersi direttamente sul mercato di Serie A. Intanto Lautaro Martinez: il Tottenham aveva avanzato all’Inter un’offerta molto allettante, ma in questo caso i nerazzurri stanno cercando di resistere. Allo stesso modo, la Fiorentina non vuole cedere Dusan Vlahovic, anche lui rientrato nel mirino degli Spurs. Kane smonta il mercato dei bomber: se dovesse restare, sarebbe un sollievo per i club italiani, almeno in quest’agosto bollente.