La Juventus continua a lavorare per chiudere il rinnovo di un top player: l’accordo però slitta ancora una volta

Il calciomercato inizia a vivere le ultime due settimane che si prospettano infuocate. In casa Juventus sono ancora diversi i rinforzi che servono per puntellare la rosa, ma non solo le entrate saranno fondamentali. Infatti la società bianconera continua a lavorare ai rinnovi di calciatori importanti come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. In particolare nelle ultime settimane è stato proprio il prolungamento dell’argentino uno dei temi caldi.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, accordo Pogba | Lascerà lo United a parametro zero

Con il ritorno di Massimiliano Allegri la ‘Joya’ torna a essere parte fondamentale del progetto bianconero, ma il suo contratto scadrà l’estate prossima. Dunque sarà importante accelerare le pratiche per il prolungamento del contratto, anche se la situazione al momento vede le due parti ancora lontane. L’offerta della Juventus infatti ancora non soddisfa la richiesta dell’argentino.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: fumata bianca ancora lontana

Questione rinnovi in primo piano per la Juventus, che oltre a rinforzare la propria rosa in vista dell’inizio della nuova stagione, dovrà fare in modo di non perdere i suoi pezzi pregiati. In particolare in questo momento si sta lavorando con insistenza al rinnovo di Paulo Dybala, il cui contratto scadrà nel 2022.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, no alla contropartita: salta lo scambio per Haaland

Al momento però le due parti continuano a essere lontane. L’argentino chiederebbe 10 milioni a stagione, ma la Juventus sembrerebbe non muoversi dagli 8 milioni offerti, aumento troppo basso rispetto ai 7,3 che percepisce al momento. Dunque la fumata bianca continua a non arrivare e la società bianconera prende tempo, dando appuntamento all’entourage del calciatore per la fine della sessione di calciomercato.