Calciomercato Juventus, parte anche lui | C’è la fila

Pronto al prestito Filippo Ranocchia: su di lui ci sono tre club della Serie B che lo vorrebbero sin da subito per la prossima stagione

Dopo un ottimo pre-campionato, Filippo Ranocchia si prepara ad andare a giocare in prestito. Il centrocampista bianconero, in campo anche nella giornata di ieri nell’amichevole contro l’Atalanta, ha attirato l’attenzione di diversi club. In prima linea, come riportato da Luca Bianchin sul proprio profilo Twitter, ci sono Vicenza, Crotone e Alessandria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo più vicino | Arriva l’indizio decisivo

Tre club della serie cadetta, che darebbero a Ranocchia la possibilità di giocare con continuità e misurarsi con un campionato molto fisico. Dopo appena due presenze con la maglia del Perugia e una stagione da titolare con l’Under 23 bianconera lo scorso anno, in Serie C, questo potrebbe essere l’anno decisivo per la formazione del classe 2001, che sarà monitorato dalla dirigenza bianconera per poi tornare alla base tra un anno. Il giovane bianconero era stata anche uno dei profili segnalato al Sassuolo nella trattativa Locatelli e la sua partenza in B è un ulteriore segnale della formula del prestito con riscatto senza contropartite.