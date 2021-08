Accostato anche alla Juventus, il centrocampista ha un problema al ginocchio: rischio operazione, cambiano i piani sul futuro

Ultime due settimane di mercato con i campionati che sono però già iniziati quasi ovunque (la Serie a partirà la settimana prossima). Normale quindi che il campo possa cambiare in pochi minuti i destini dei calciatori. Se ne sta accorgendo sulla propria pelle anche Renato Sanches: accostato anche a Juventus e Milan, il centrocampista portoghese sembrava destinato a lasciare il Lille in questa finestra di mercato. Piani stravolti però dall’infortunio accorso al 23enne. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, rischio operazione per Renato Sanches

Il portoghese ieri era assente nella disfatta il Lille contro il Nizza per un problema al ginocchio. Come si legge su ‘L’Equipe’, il centrocampista domani si sottoporrà agli accertamenti del caso e potrebbe essere necessario un intervento chirurgica. Una situazione che rende improbabile un suo trasferimento negli ultimi giorni di agosto.