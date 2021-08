Calciomercato Inter, ostacolo per Nandez | Avviati i contatti

Nuovo interessamento per Nandez da parte del Tottenham: per il giocatore la Premier può diventare una soluzione

C’è una nuova pretendente per Nahitan Nandez: il Tottenham di Fabio Paratici ha iniziato a interessarsi sul giocatore, che potrebbe aggregarsi alla squadra di Nuno Espirito Santo, oggi vittoriosa contro il Manchester City di Pep Guardiola, stando a quanto riportato da ‘SkySport’. Da vincere, però, c’è la volontà del giocatore che si sarebbe promesso all’Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non una estate facile quella di Nandez, che dopo la mancata partenza per il ritiro si è presentato anche in ritardo agli allenamenti col Cagliari: spiegate le proprie ragioni, ora il giocatore spinge per la cessione, ma l’Inter ha investito su Dumfries, il che potrebbe far rivedere le priorità dell’affare. Con la cessione di Nainggolan in Belgio, inoltre, i nerazzurri avrebbero perso anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita a Semplici e Giulini. Per questi motivi, il Tottenham e la Premier League potrebbero diventare una soluzione valida per Nandez.