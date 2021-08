L’Atalanta e la Juventus disputeranno un’amichevole poco prima dell’inizio del campionato: out Duvan Zapata

La Juventus domani sera disputerà, all’Allianz Stadium, un’amichevole con l’Atalanta. Nella squadra di Gian Piero Gasperini ci sono alcune assenze, come per esempio quella di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano -finito nel mirino dell’Inter per rinforzare l’attacco- non sarà convocato per la sfida di Torino. Ha infatti subito una botta al ginocchio in allenamento. Lo ha comunicato il sito dell’Atalanta, che ha spiegato: “Si sono allenati a parte Miranchuk e Zapata, sempre out Hateboer”.