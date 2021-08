Napoli, dubbi sul futuro di Manolas: per il difensore greco spunta l’ipotesi del ritorno all’Olympiacos

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sorgono dubbi attorno al futuro di Kostas Manolas. Il difensore centrale greco, legato al Napoli con un contratto fino al 2024, rappresenta certamente uno dei punti cardine della formazione partenopea. Il club però sarebbe disposto ad ascoltare eventuali offerte. E su di lui sarebbe piombato l’Olympiacos, suo vecchio club.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via in prestito: c’è una big di Serie A

Stando infatti a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la permanenza del difensore ellenico è tutt’altro che scontata. Il club del Pireo sarebbe pronto ad avviare una trattativa e il Napoli disposto ad ascoltare offerte. Certo l’operazione non sarebbe semplice, perché Manolas ha un contratto da 4 milioni e 200 mila euro che andrebbe in scadenza fra tre anni, quindi un peso economico da 27 milioni sui conti del patron De Laurentiis. Chiaro poi che, in caso di cessione, il club dovrà fiondarsi sul mercato per regalare a Spalletti un sostituto. Con l’addio del greco, Spalletti avrebbe infatti solo due centrali puri come Koulibaly e Rrahmani oltre ad adattare eventualmente Di Lorenzo. Un innesto sarebbe d’obbligo.