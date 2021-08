Il Real Madrid continua a corteggiare senza sosta Kylian Mbappe, il cui destino potrebbe anche essere connesso a quello di Cristiano Ronaldo

Il Paris Saint Germain sta costruendo un autentico dream team con l’arrivo di Leo Messi che ha messo la ciliegina in cima ad una torta ricca di soldi e talento. L’argentino completa un tridente da sogno con Neymar jr e Kylian Mbappe che ha però ancora il contratto in scadenza 2022, che fa il paio con il corteggiamento del Real Madrid. I ‘blancos’ infatti nonostante le dichiarazioni di facciata dagli ambienti parigini non mollano il colpo, ed anzi sarebbero quasi pronti ad un’offerta super. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di CalciomercatoISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, tedeschi alla carica per Dragusin: cessione in prestito

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare in chiusura | Accettata l’offerta

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, il destino di Ronaldo legato anche a Mbappe: la situazione

Secondo quanto sottolineato da ‘L’Equipe’, il Real sarebbe disposto a offrire 150 milioni di euro per Kylian Mbappe. Il quotidiano francese evidenzia come alla società spagnola dovrebbe bastare la cessione di Martin Odegaard per arrivare ai fondi necessari per ingaggiare il campione del mondo 2018 di proprietà del PSG. Un destino quello del fenomeno transalpino che potrebbe anche essere legato a quello di Cristiano Ronaldo, che a sua volta ha l’ultimo anno di contratto con la Juventus tra dubbi e perplessità.

Non è infatti da escludere che con un addio anticipato di Mbappe possa essere proprio CR7 l’erede designato in quel di Parigi. La società francese potrebbe d’altronde anche provare un assalto a Ronaldo tra un anno alla scadenza di contratto di entrambi.