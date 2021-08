Juventus, possibile nuovo prestito per Luca Pellegrini: sul giovane terzino sinistro c’è l’interesse del Napoli

Nonostante l’impiego in queste amichevoli pre-stagionali, il debutto in gare ufficiali con la maglia della Juventus per Luca Pellegrini potrebbe ulteriormente essere rimandato. Dopo i prestiti al Cagliari e al Genoa, il terzino romano potrebbe finire nuovamente in prestito, stavolta in una piazza ancor più prestigiosa. Perché sul giocatore avrebbe messo gli occhi il Napoli.

Stando infatti a quanto riferito da ‘Tuttosport’, il ds partenopeo Cristiano Giuntoli starebbe seguendo con interesse la situazione del giocatore. Il club azzurro è in cerca di un terzino sinistro da regalare a Luciano Spalletti e Pellegrini potrebbe essere la giusta occasione. Allegri infatti, alle spalle del titolare Alex Sandro, preferisce De Sciglio, apprezzato dal tecnico livornese per la capacità di adattarsi su entrambe le corsie. Ecco quindi che lo spazio per il giocatore di scuola Roma sarebbe notevolmente ridotto. La Juventus è disposta a farlo partire in prestito e il suo agente Mino Raiola sta sondando il terreno. Non è detto quindi che il Napoli possa bussare alla porta bianconera per chiedere il prestito del giocatore.