Calciomercato Juventus, “Dybala come Donnarumma”: attacco alla Joya

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus: l’argentino sotto attacco per la trattativa prolungata

Ottimismo sul rinnovo di Dybala dopo l’ultimo incontro tra le parti ma l’accordo non c’è ancora ed i tempi per la firma si preannuncia non brevi. L’agente dell’argentino e la Juventus si sono aggiornati per un nuovo incontro a fine mercato, ma intanto questa attesa non è vista da tutti di buon occhio. Tornato centrale nel progetto bianconero con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, per Dybala è il momento di decidere il futuro e c’è chi non ritiene adeguate le sue richieste economiche. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Fabio Ravezzani su Twitter dice la sua sulla Joya e lo fa con un tweet non certo di ammirazione per il 10 bianconero. “Dybala nella Juve ha fatto cose straordinarie alternate a lunghi periodi abulici – il suo ‘cinguettio’ -. Non è mai stato il trascinatore della squadra. Proporgli un quadriennale a 8 milioni (contro gli attuali 7,5) mi pare la soluzione più ragionevole. In alternativa faccia come Donnarumma“.